سعر ReBaseChain (BASE)
سعر ReBaseChain (BASE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BASE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ReBaseChain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.90
- تغيير سعر ReBaseChain خلال اليوم هو +0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ReBaseChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ReBaseChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ReBaseChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ReBaseChain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.07%
|30 يوم
|$ 0
|-1.45%
|60 يوم
|$ 0
|+16.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ReBaseChain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
+0.07%
-1.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? ReBasechain is a groundbreaking blockchain project designed to revolutionize the decentralized finance (DeFi) landscape. It introduces a novel and innovative concept called “Adaptive Rebase Mechanism,” which aims to provide superior stability and enhanced liquidity to its users. Unlike traditional stablecoins pegged to fiat currencies, ReBasechain redefines stability by dynamically adjusting its token supply based on market conditions. ReBasechain emerges as a pioneering blockchain project, offering a truly unique concept with its Adaptive Rebase Mechanism and innovative consensus algorithm. By prioritizing stability, scalability, and security, ReBasechain presents itself as a reliable foundation for a wide array of applications, spanning from DeFi to supply chain management. With a clear roadmap and an engaged community, ReBasechain aims to shape the future of decentralized finance and blockchain technology. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?
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