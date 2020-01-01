توكنوميكس Rebase GG IRL ($IRL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rebase GG IRL ($IRL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rebase GG IRL ($IRL) Rebase is an AR Adventure & Web3 lifestyle application that lets you explore, collect, and redeem exclusive digital rewards in real life. Navigate through a world of opportunities ready to be claimed every day. الموقع الرسمي: https://rebase.gg/home الوثيقة البيضاء: https://docs.rebase.gg/whitepaper-1.02/ اشتر $IRL الآن!

توكنوميكس Rebase GG IRL ($IRL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rebase GG IRL ($IRL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 38.56K $ 38.56K $ 38.56K إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 49.63M $ 49.63M $ 49.63M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 388.46K $ 388.46K $ 388.46K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.340175 $ 0.340175 $ 0.340175 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00077692 $ 0.00077692 $ 0.00077692 معرفة المزيد عن سعر Rebase GG IRL ($IRL)

توكنوميكس Rebase GG IRL ($IRL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rebase GG IRL ($IRL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $IRL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $IRL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $IRL، استكشف السعر المباشر لتوكن $IRL!

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