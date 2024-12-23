سعر Rebase GG IRL ($IRL)
سعر Rebase GG IRL ($IRL) المباشر لليوم هو USD 0.02856899. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.42M. يتم تحديث سعر $IRL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rebase GG IRL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 282.39K
- تغيير سعر Rebase GG IRL خلال اليوم هو +9.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 49.63M
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خلال اليوم، كان سعر Rebase GG IRL مقابل USD هو $ +0.00258828 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rebase GG IRL مقابل USD هو $ +0.0129495003 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rebase GG IRL مقابل USD هو $ +0.0197810572 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rebase GG IRL مقابل USD هو $ +0.016268237136087822 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00258828
|+9.96%
|30 يوم
|$ +0.0129495003
|+45.33%
|60 يوم
|$ +0.0197810572
|+69.24%
|90 يوم
|$ +0.016268237136087822
|+132.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rebase GG IRL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.58%
+9.96%
-22.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rebase is an AR Adventure & Web3 lifestyle application that lets you explore, collect, and redeem exclusive digital rewards in real life. Navigate through a world of opportunities ready to be claimed every day.
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