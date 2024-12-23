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سعر Rebase GG IRL ($IRL) المباشر لليوم هو USD 0.02856899 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.42M . يتم تحديث سعر $IRL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rebase GG IRL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 282.39K - تغيير سعر Rebase GG IRL خلال اليوم هو +9.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 49.63M

أداء سعر Rebase GG IRL ($IRL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rebase GG IRL مقابل USD هو $ +0.00258828 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rebase GG IRL مقابل USD هو $ +0.0129495003 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rebase GG IRL مقابل USD هو $ +0.0197810572 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rebase GG IRL مقابل USD هو $ +0.016268237136087822 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00258828 +9.96% 30 يوم $ +0.0129495003 +45.33% 60 يوم $ +0.0197810572 +69.24% 90 يوم $ +0.016268237136087822 +132.25%

تحليل سعر Rebase GG IRL ($IRL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rebase GG IRL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02567894$ 0.02567894 $ 0.02567894 24 ساعة مرتفع $ 0.03724676$ 0.03724676 $ 0.03724676 عالية طوال الوقت $ 0.340175$ 0.340175 $ 0.340175 تغير السعر (1 ساعة) -1.58% تغير السعر (1يوم) +9.96% تغير السعر (7 أيام) -22.26%

معلومات سوق Rebase GG IRL ($IRL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: