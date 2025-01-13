سعر Reaper (REAPER)
سعر Reaper (REAPER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر REAPER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Reaper الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.08
- تغيير سعر Reaper خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Reaper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Reaper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Reaper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Reaper مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.01%
|30 يوم
|$ 0
|-52.18%
|60 يوم
|$ 0
|-18.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Reaper: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.01%
-19.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
REAPER is the Grim Finance farming token and will be linked to our Game Model, Index Funds, and Farming Pools. That being said, we have future use cases for REAPER in the future including attracting partnerships via farm listings.
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