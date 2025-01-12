سعر ReapChain (REAP)
سعر ReapChain (REAP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر REAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ReapChain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.48
- تغيير سعر ReapChain خلال اليوم هو +7.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ReapChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ReapChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ReapChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ReapChain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.78%
|30 يوم
|$ 0
|-31.11%
|60 يوم
|$ 0
|-21.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ReapChain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+7.78%
+6.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ReapChain was created to solve the problems of the existing IoT Blockchain. Based on the Shell-Core structure, which combines public and private Blockchains, and the two-way consensus algorithm (PoDC), we have overcome the three problems of the existing Blockchain: “scalability, security, and decentralization”. Also, by giving the PID of an object through the Reap SDK, it is possible to secure clean data by improving security through mutual verification between devices and preventing the forgery of data. ReapChain is creating a new IoT Blockchain world with technology that has both complete security and transparency.
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