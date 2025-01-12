سعر Realvirm (RVM)
سعر Realvirm (RVM) المباشر لليوم هو USD 1.44. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RVM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Realvirm الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 411.88K
- تغيير سعر Realvirm خلال اليوم هو -16.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Realvirm مقابل USD هو $ -0.287859915157551 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Realvirm مقابل USD هو $ -1.0242933120 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Realvirm مقابل USD هو $ -0.2814505920 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Realvirm مقابل USD هو $ +0.1205954625636887 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.287859915157551
|-16.62%
|30 يوم
|$ -1.0242933120
|-71.13%
|60 يوم
|$ -0.2814505920
|-19.54%
|90 يوم
|$ +0.1205954625636887
|+9.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Realvirm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.25%
-16.62%
-67.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Realvirm is a RWA trading agreement to improve the liquidity of assets by converting real assets into chain assets and simplify the process of real asset delivery. The protocol is based on blockchain technology and converts real assets into assets on the chain, thereby ensuring the security and non-tampering of data. "
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