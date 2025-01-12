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سعر RealToken Ecosystem Governance (REG) المباشر لليوم هو USD 1.85 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر REG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RealToken Ecosystem Governance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.34K - تغيير سعر RealToken Ecosystem Governance خلال اليوم هو -3.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر RealToken Ecosystem Governance (REG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RealToken Ecosystem Governance مقابل USD هو $ -0.06888332561494 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RealToken Ecosystem Governance مقابل USD هو $ -0.0680300500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RealToken Ecosystem Governance مقابل USD هو $ -0.0255385100 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RealToken Ecosystem Governance مقابل USD هو $ +0.894281040391555 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.06888332561494 -3.59% 30 يوم $ -0.0680300500 -3.67% 60 يوم $ -0.0255385100 -1.38% 90 يوم $ +0.894281040391555 +93.57%

تحليل سعر RealToken Ecosystem Governance (REG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RealToken Ecosystem Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 24 ساعة مرتفع $ 1.92$ 1.92 $ 1.92 عالية طوال الوقت $ 1.99$ 1.99 $ 1.99 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -3.59% تغير السعر (7 أيام) -3.44%

معلومات سوق RealToken Ecosystem Governance (REG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: