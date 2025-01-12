سعر RealToken Ecosystem Governance (REG)
سعر RealToken Ecosystem Governance (REG) المباشر لليوم هو USD 1.85. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر REG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RealToken Ecosystem Governance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.34K
- تغيير سعر RealToken Ecosystem Governance خلال اليوم هو -3.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر RealToken Ecosystem Governance مقابل USD هو $ -0.06888332561494 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RealToken Ecosystem Governance مقابل USD هو $ -0.0680300500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RealToken Ecosystem Governance مقابل USD هو $ -0.0255385100 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RealToken Ecosystem Governance مقابل USD هو $ +0.894281040391555 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.06888332561494
|-3.59%
|30 يوم
|$ -0.0680300500
|-3.67%
|60 يوم
|$ -0.0255385100
|-1.38%
|90 يوم
|$ +0.894281040391555
|+93.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر RealToken Ecosystem Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-3.59%
-3.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The REG (RealToken Ecosystem Governance) is the governance token for the RealToken Ecosystem made by RealT.co
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