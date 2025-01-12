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سعر Realis Worlds (REALIS) المباشر لليوم هو USD 0.02772331 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.54M . يتم تحديث سعر REALIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Realis Worlds الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.76M - تغيير سعر Realis Worlds خلال اليوم هو -12.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 955.90M

أداء سعر Realis Worlds (REALIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Realis Worlds مقابل USD هو $ -0.00385301095207463 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Realis Worlds مقابل USD هو $ -0.0091884031 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Realis Worlds مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Realis Worlds مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00385301095207463 -12.20% 30 يوم $ -0.0091884031 -33.14% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Realis Worlds (REALIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Realis Worlds: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02552702$ 0.02552702 $ 0.02552702 24 ساعة مرتفع $ 0.03357459$ 0.03357459 $ 0.03357459 عالية طوال الوقت $ 0.04736015$ 0.04736015 $ 0.04736015 تغير السعر (1 ساعة) +0.83% تغير السعر (1يوم) -12.20% تغير السعر (7 أيام) +39.80%

معلومات سوق Realis Worlds (REALIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: