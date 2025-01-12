سعر Realis Network (LIS)
سعر Realis Network (LIS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Realis Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.21K
- تغيير سعر Realis Network خلال اليوم هو +1.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Realis Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Realis Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Realis Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Realis Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.20%
|30 يوم
|$ 0
|-27.09%
|60 يوم
|$ 0
|-10.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Realis Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
+1.20%
-21.84%
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