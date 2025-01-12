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سعر Realis Network (LIS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Realis Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.21K - تغيير سعر Realis Network خلال اليوم هو +1.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Realis Network (LIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Realis Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Realis Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Realis Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Realis Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.20% 30 يوم $ 0 -27.09% 60 يوم $ 0 -10.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Realis Network (LIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Realis Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03004246$ 0.03004246 $ 0.03004246 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) +1.20% تغير السعر (7 أيام) -21.84%

معلومات سوق Realis Network (LIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: