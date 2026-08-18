سعر RealGoat اليوم

السعر المباشر لمشروع RealGoat (RGOAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RGOAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RGOAT.

يحتل RealGoat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 26,173، مع عرض متداول قدره 21.00T RGOAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RGOAT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RGOAT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق RealGoat (RGOAT)

القيمة السوقية $ 26.17K$ 26.17K $ 26.17K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.17K$ 26.17K $ 26.17K إمداد دورة التداول 21.00T 21.00T 21.00T إجمالي العرض 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ RealGoat هي $ 26.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RGOAT يبلغ 21.00T، مع إجمالي عرض 21000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.17K.