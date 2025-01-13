احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر USDR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر USDR.

سعر Real USD (USDR) المباشر لليوم هو USD 0.299058 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USDR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Real USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.60K - تغيير سعر Real USD خلال اليوم هو -0.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Real USD (USDR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Real USD مقابل USD هو $ -0.0018674581962512 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Real USD مقابل USD هو $ -0.0274881852 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Real USD مقابل USD هو $ -0.0688490131 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Real USD مقابل USD هو $ -0.2205893150508991 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0018674581962512 -0.62% 30 يوم $ -0.0274881852 -9.19% 60 يوم $ -0.0688490131 -23.02% 90 يوم $ -0.2205893150508991 -42.44%

تحليل سعر Real USD (USDR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Real USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.273931$ 0.273931 $ 0.273931 24 ساعة مرتفع $ 0.302197$ 0.302197 $ 0.302197 عالية طوال الوقت $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) -0.62% تغير السعر (7 أيام) +10.20%

معلومات سوق Real USD (USDR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: