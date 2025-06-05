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سعر Real Sociedad Fan Token (RSO) المباشر لليوم هو USD 0.650165 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RSO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Real Sociedad Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06K - تغيير سعر Real Sociedad Fan Token خلال اليوم هو -3.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Real Sociedad Fan Token (RSO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Real Sociedad Fan Token مقابل USD هو $ -0.023699499411115 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Real Sociedad Fan Token مقابل USD هو $ -0.4276837383 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Real Sociedad Fan Token مقابل USD هو $ -0.4276837383 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Real Sociedad Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.023699499411115 -3.51% 30 يوم $ -0.4276837383 -65.78% 60 يوم $ -0.4276837383 -65.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Real Sociedad Fan Token (RSO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Real Sociedad Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.650105$ 0.650105 $ 0.650105 24 ساعة مرتفع $ 0.673865$ 0.673865 $ 0.673865 عالية طوال الوقت $ 10.37$ 10.37 $ 10.37 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.51% تغير السعر (7 أيام) -11.65%

معلومات سوق Real Sociedad Fan Token (RSO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: