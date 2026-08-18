سعر Real Smurf Cat اليوم

السعر المباشر لمشروع Real Smurf Cat (SMURFCAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SMURFCAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SMURFCAT.

يحتل Real Smurf Cat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 454,284، مع عرض متداول قدره 100.00B SMURFCAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SMURFCAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SMURFCAT بمقدار +0.25% خلال الساعة الماضية و-1.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Real Smurf Cat (SMURFCAT)

القيمة السوقية $ 454.28K$ 454.28K $ 454.28K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 454.28K$ 454.28K $ 454.28K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Real Smurf Cat هي $ 454.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SMURFCAT يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 454.28K.