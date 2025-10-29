سعر Real GEM Token المباشر اليوم هو 11.33 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GEM إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GEM بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Real GEM Token المباشر اليوم هو 11.33 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GEM إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GEM بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Real GEM Token

سعر Real GEM Token (GEM)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 GEM إلى USD:

$11.33
$11.33$11.33
0.00%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات.
مخطط أسعار Real GEM Token (GEM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:25:49 (UTC+8)

معلومات سعر Real GEM Token (GEM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 12.24
$ 12.24$ 12.24

$ 9.97
$ 9.97$ 9.97

--

--

+6.07%

+6.07%

سعر Real GEM Token (GEM) في الوقت الحقيقي هو $11.33. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GEM بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGEM على الإطلاق هو $ 12.24، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 9.97.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GEM -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +6.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Real GEM Token (GEM)

$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M

--
----

$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M

225.66K
225.66K 225.66K

225,658.4367895692
225,658.4367895692 225,658.4367895692

القيمة السوقية الحالية لـ Real GEM Token هي $ 2.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GEM يبلغ 225.66K، مع إجمالي عرض 225658.4367895692. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.56M.

سجل سعر Real GEM Token (GEM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Real GEM Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Real GEM Token مقابل USD هو $ -0.3063382740 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Real GEM Token مقابل USD هو $ +0.2854638820 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Real GEM Token مقابل USD هو $ -0.051634581386864 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.3063382740-2.70%
60 يوم$ +0.2854638820+2.52%
90 يوم$ -0.051634581386864-0.45%

ما هو Real GEM Token ( GEM )

Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany.

The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders.

The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection.

Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Real GEM Token (GEM)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Real GEM Token (USD)

كم ستكون قيمة Real GEM Token (GEM) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Real GEM Token (GEM) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Real GEM Token.

تحقق الآن من توقعات سعر Real GEM Token!

عملة GEM إلى العملات المحلية

توكنوميكس Real GEM Token (GEM)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Real GEM Token (GEM) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GEM والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Real GEM Token (GEM)

كم يساوي Real GEM Token (GEM) اليوم؟
سعر GEM المباشر في USD هو USD 11.33، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GEM إلى USD الحالي؟
سعر GEM إلى USD الحالي هو $ 11.33. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Real GEM Token ؟
القيمة السوقية لعملة GEM هي $ 2.56M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GEM؟
العرض المتداول لتوكن GEM هو 225.66K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GEM؟
حقق GEM سعرًا قياسيًا قدره 12.24 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GEM؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 9.97 GEM.
ما هو حجم تداول GEM؟
حجم تداول GEM المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع GEM هذا العام؟
قد يرتفع GEM هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GEM لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:25:49 (UTC+8)

