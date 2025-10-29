معلومات سعر Real GEM Token (GEM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 12.24 أدنى سعر $ 9.97 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +6.07%

سعر Real GEM Token (GEM) في الوقت الحقيقي هو $11.33. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GEM بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGEM على الإطلاق هو $ 12.24، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 9.97.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GEM -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +6.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Real GEM Token (GEM)

القيمة السوقية $ 2.56M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.56M إمداد دورة التداول 225.66K إجمالي العرض 225,658.4367895692

القيمة السوقية الحالية لـ Real GEM Token هي $ 2.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GEM يبلغ 225.66K، مع إجمالي عرض 225658.4367895692. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.56M.