معلومات سعر Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) في (USD)

سعر Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) في الوقت الحقيقي هو $0.00122715. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RECC بين أدنى سعر $ 0.00112335 وأعلى سعر $ 0.00163376، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRECC على الإطلاق هو $ 0.00367015، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RECC -2.35% على مدار الساعة الماضية، -24.14% على مدار 24 ساعة، و -37.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

القيمة السوقية الحالية لـ Real Estate Crypto Crowfunding هي $ 1.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RECC يبلغ 886.10M، مع إجمالي عرض 986104127.3314732. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.21M.