سعر REAL ESMATE by Virtuals المباشر اليوم هو 0.0001456 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي EMATE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر EMATE بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار REAL ESMATE by Virtuals

سعر REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 EMATE إلى USD:

$0.0001456
+11.40%1D
+11.40%1D
USD
مخطط أسعار REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) المباشر
معلومات سعر REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00012933
$ 0.00012933$ 0.00012933
24 ساعة منخفض
$ 0.00015961
$ 0.00015961$ 0.00015961
24 ساعة مرتفع

$ 0.00012933
$ 0.00012933$ 0.00012933

$ 0.00015961
$ 0.00015961$ 0.00015961

$ 0.00046377
$ 0.00046377$ 0.00046377

$ 0.00005247
$ 0.00005247$ 0.00005247

+3.92%

+11.48%

+80.22%

+80.22%

سعر REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) في الوقت الحقيقي هو $0.0001456. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EMATE بين أدنى سعر $ 0.00012933 وأعلى سعر $ 0.00015961، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEMATE على الإطلاق هو $ 0.00046377، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00005247.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EMATE +3.92% على مدار الساعة الماضية، +11.48% على مدار 24 ساعة، و +80.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

$ 94.24K
$ 94.24K$ 94.24K

--
----

$ 145.60K
$ 145.60K$ 145.60K

647.27M
647.27M 647.27M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ REAL ESMATE by Virtuals هي $ 94.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EMATE يبلغ 647.27M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 145.60K.

سجل سعر REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر REAL ESMATE by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر REAL ESMATE by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0000491567 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر REAL ESMATE by Virtuals مقابل USD هو $ -0.0000631906 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر REAL ESMATE by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+11.48%
30 يوم$ +0.0000491567+33.76%
60 يوم$ -0.0000631906-43.40%
90 يوم$ 0--

ما هو REAL ESMATE by Virtuals ( EMATE )

Real Esmate is an AI-powered platform that helps real estate firms attract, qualify, and convert new buyers through a fully automated service. From the first click to the final appointment, every step is designed to streamline the customer journey and save time for the entire agency.

In a digital economy increasingly powered by autonomous agents, Real Esmate introduces a live and operational solution for AI-driven property lead generation. Currently serving real estate agencies and developers, Real Esmate transforms how firms discover, qualify, and convert leads by leveraging automation and personalisation at every step.

Real Esmate serves as the real estate vertical’s gateway into a future where autonomous AI agents can transact, evaluate, and collaborate across commercial workflows. Real Esmate is the first specialised deployment in what will become Real E-Mate, a fully decentralised agent ecosystem across multiple industires powered by $EMATE. When a prospect interacts with the chatbot, the system interprets their needs and immediately matches them with the right solution provider.

المصدر REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر REAL ESMATE by Virtuals (USD)

كم ستكون قيمة REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة REAL ESMATE by Virtuals.

تحقق الآن من توقعات سعر REAL ESMATE by Virtuals!

عملة EMATE إلى العملات المحلية

توكنوميكس REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس EMATE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

كم يساوي REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) اليوم؟
سعر EMATE المباشر في USD هو USD 0.0001456، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر EMATE إلى USD الحالي؟
سعر EMATE إلى USD الحالي هو $ 0.0001456. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ REAL ESMATE by Virtuals ؟
القيمة السوقية لعملة EMATE هي $ 94.24K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن EMATE؟
العرض المتداول لتوكن EMATE هو 647.27M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ EMATE؟
حقق EMATE سعرًا قياسيًا قدره 0.00046377 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ EMATE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00005247 EMATE.
ما هو حجم تداول EMATE؟
حجم تداول EMATE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع EMATE هذا العام؟
قد يرتفع EMATE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر EMATE لمزيد من التحليل المتعمق.
$112,944.70
