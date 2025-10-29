معلومات سعر REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00012933 $ 0.00012933 $ 0.00012933 24 ساعة منخفض $ 0.00015961 $ 0.00015961 $ 0.00015961 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00012933$ 0.00012933 $ 0.00012933 24 ساعة مرتفع $ 0.00015961$ 0.00015961 $ 0.00015961 عالية طوال الوقت $ 0.00046377$ 0.00046377 $ 0.00046377 أدنى سعر $ 0.00005247$ 0.00005247 $ 0.00005247 تغير السعر (1 ساعة) +3.92% تغير السعر (1يوم) +11.48% تغير السعر (7 أيام) +80.22% تغير السعر (7 أيام) +80.22%

سعر REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) في الوقت الحقيقي هو $0.0001456. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EMATE بين أدنى سعر $ 0.00012933 وأعلى سعر $ 0.00015961، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEMATE على الإطلاق هو $ 0.00046377، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00005247.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EMATE +3.92% على مدار الساعة الماضية، +11.48% على مدار 24 ساعة، و +80.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

القيمة السوقية $ 94.24K$ 94.24K $ 94.24K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 145.60K$ 145.60K $ 145.60K إمداد دورة التداول 647.27M 647.27M 647.27M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ REAL ESMATE by Virtuals هي $ 94.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EMATE يبلغ 647.27M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 145.60K.