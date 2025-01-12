سعر ReadySwap (RS)
سعر ReadySwap (RS) المباشر لليوم هو USD 0.0066932. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.87K. يتم تحديث سعر RS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ReadySwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 126.70
- تغيير سعر ReadySwap خلال اليوم هو +1.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.36M
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خلال اليوم، كان سعر ReadySwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ReadySwap مقابل USD هو $ -0.0012331136 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ReadySwap مقابل USD هو $ -0.0008941793 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ReadySwap مقابل USD هو $ +0.000278693983285754 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.37%
|30 يوم
|$ -0.0012331136
|-18.42%
|60 يوم
|$ -0.0008941793
|-13.35%
|90 يوم
|$ +0.000278693983285754
|+4.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ReadySwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
+1.37%
-11.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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