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سعر ReadySwap (RS) المباشر لليوم هو USD 0.0066932 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.87K . يتم تحديث سعر RS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ReadySwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 126.70 - تغيير سعر ReadySwap خلال اليوم هو +1.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.36M

أداء سعر ReadySwap (RS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ReadySwap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ReadySwap مقابل USD هو $ -0.0012331136 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ReadySwap مقابل USD هو $ -0.0008941793 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ReadySwap مقابل USD هو $ +0.000278693983285754 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.37% 30 يوم $ -0.0012331136 -18.42% 60 يوم $ -0.0008941793 -13.35% 90 يوم $ +0.000278693983285754 +4.34%

تحليل سعر ReadySwap (RS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ReadySwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00651234$ 0.00651234 $ 0.00651234 24 ساعة مرتفع $ 0.00669571$ 0.00669571 $ 0.00669571 عالية طوال الوقت $ 1.67$ 1.67 $ 1.67 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) +1.37% تغير السعر (7 أيام) -11.20%

معلومات سوق ReadySwap (RS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: