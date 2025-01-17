سعر ReadFi (RDF)
سعر ReadFi (RDF) المباشر لليوم هو USD 0.00542986. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RDF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ReadFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.90K
- تغيير سعر ReadFi خلال اليوم هو +1.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ReadFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ReadFi مقابل USD هو $ -0.0011167500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ReadFi مقابل USD هو $ -0.0008756072 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ReadFi مقابل USD هو $ +0.003584511052259595 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.71%
|30 يوم
|$ -0.0011167500
|-20.56%
|60 يوم
|$ -0.0008756072
|-16.12%
|90 يوم
|$ +0.003584511052259595
|+194.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ReadFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+1.71%
+59.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The ReadFi project is determined to rehabilitate the blockchain community to devote some of their daily time to reading and to encourage its users to read daily through the read 2 earn mechanism. The ReadFi project intends to use all its power to integrate reading and today’s virtual world to integrate reading into today’s virtual world. Read 2 earn software and Metaverse Library projects are some of the future plans of this project 📖
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