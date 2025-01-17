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سعر ReadFi (RDF) المباشر لليوم هو USD 0.00542986 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RDF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ReadFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.90K - تغيير سعر ReadFi خلال اليوم هو +1.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ReadFi (RDF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ReadFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ReadFi مقابل USD هو $ -0.0011167500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ReadFi مقابل USD هو $ -0.0008756072 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ReadFi مقابل USD هو $ +0.003584511052259595 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.71% 30 يوم $ -0.0011167500 -20.56% 60 يوم $ -0.0008756072 -16.12% 90 يوم $ +0.003584511052259595 +194.25%

تحليل سعر ReadFi (RDF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ReadFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00495595$ 0.00495595 $ 0.00495595 24 ساعة مرتفع $ 0.00602572$ 0.00602572 $ 0.00602572 عالية طوال الوقت $ 0.10881$ 0.10881 $ 0.10881 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +1.71% تغير السعر (7 أيام) +59.00%

معلومات سوق ReadFi (RDF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: