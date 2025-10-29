سعر ReachX Mainnet المباشر اليوم هو 0.01547096 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر ReachX Mainnet المباشر اليوم هو 0.01547096 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RX بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر ReachX Mainnet (RX)

السعر المباشر لـ 1 RX إلى USD:

$0.01547096
$0.01547096
0.00%1D
مخطط أسعار ReachX Mainnet (RX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:47:27 (UTC+8)

معلومات سعر ReachX Mainnet (RX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.02014509
$ 0.02014509

$ 0.01326584
$ 0.01326584

--

--

0.00%

0.00%

سعر ReachX Mainnet (RX) في الوقت الحقيقي هو $0.01547096. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RX بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRX على الإطلاق هو $ 0.02014509، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01326584.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RX -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ReachX Mainnet (RX)

$ 7.74M
$ 7.74M

--
----

$ 15.47M
$ 15.47M

500.00M
500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ReachX Mainnet هي $ 7.74M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RX يبلغ 500.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.47M.

سجل سعر ReachX Mainnet (RX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ReachX Mainnet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ReachX Mainnet مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ReachX Mainnet مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ReachX Mainnet مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0.00000000000.00%
60 يوم$ 0.00000000000.00%
90 يوم$ 0--

ما هو ReachX Mainnet ( RX )

In the digital age—where information flows incessantly and access to influencers has become so easy it's nearly meaningless—genuine interaction effectiveness is under threat. Platforms like LinkedIn or X (formerly Twitter) allow unrestricted messaging, but this very openness has led to an inevitable consequence: rampant spam, low-value interactions, and growing fatigue for both senders and recipients.

The “Pay-to-Reach” model—paying for direct access—is emerging as a breakthrough solution to reconstruct the personal communication structure. Recently, this concept was revisited by Changpeng Zhao (CZ) in March 2025 in a strategic post, proposing the tokenization of reach instead of time. Rather than issuing tokens for “consulting hours”—a model that never really worked—CZ suggested a new approach where KOLs (Key Opinion Leaders) set their own price per message (e.g., 0.1 or 1 BNB), with the platform acting as a mediator: verifying, pricing, sharing revenue, and issuing refunds if no response is given.

This philosophy forms the foundation of ReachX—a Web3 platform redefining how we connect, engage, and create value from attention. With ReachX, senders must pay with RX tokens to message someone. In return, recipients are guaranteed a response or get their tokens refunded. All identities are verified through X (Twitter) accounts, and the process is transparently operated on blockchain.

ReachX expands the “Pay-to-Reach” model beyond messaging to include:

Scheduling in-depth consultations

ReachPass – Decentralized Messaging Access Package

Purchasing exclusive content

Integrating professional AI services

B2B collaborations

To optimize transaction speed and cost, ReachX will first launch on the Base network—offering fast infrastructure, low fees, and a Web3 user-friendly experience. After this initial phase, the platform will expand to Binance Smart Chain (BSC) and other networks to enhance cross-chain liquidity and accessibility.

Alongside identity verification via X (Twitter), ReachX will soon integrate verification through LinkedIn and other professional networks, aiming to broaden its ecosystem beyond crypto and support experts across diverse industries.

With ReachX, every conversation becomes a commitment, and attention is valued as a true asset—transparent, fair, and verifiable on blockchain.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر ReachX Mainnet (RX)

الموقع الرسمي

توقعات سعر ReachX Mainnet (USD)

كم ستكون قيمة ReachX Mainnet (RX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك ReachX Mainnet (RX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة ReachX Mainnet.

تحقق الآن من توقعات سعر ReachX Mainnet!

عملة RX إلى العملات المحلية

توكنوميكس ReachX Mainnet (RX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ReachX Mainnet (RX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RX والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول ReachX Mainnet (RX)

كم يساوي ReachX Mainnet (RX) اليوم؟
سعر RX المباشر في USD هو USD 0.01547096، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر RX إلى USD الحالي؟
سعر RX إلى USD الحالي هو $ 0.01547096. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ ReachX Mainnet ؟
القيمة السوقية لعملة RX هي $ 7.74M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن RX؟
العرض المتداول لتوكن RX هو 500.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ RX؟
حقق RX سعرًا قياسيًا قدره 0.02014509 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ RX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.01326584 RX.
ما هو حجم تداول RX؟
حجم تداول RX المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع RX هذا العام؟
قد يرتفع RX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر RX لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات ReachX Mainnet (RX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

$113,117.81

$4,009.32

$0.04294

$194.35

$3.2678

$4,009.32

$113,117.81

$194.35

$2.6268

$0.19320

$0.0000

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.05900

$0.000000000000000000000053

$0.00002862

$2.337

$0.0000000169

