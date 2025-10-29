معلومات سعر ReachX Mainnet (RX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02014509$ 0.02014509 $ 0.02014509 أدنى سعر $ 0.01326584$ 0.01326584 $ 0.01326584 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر ReachX Mainnet (RX) في الوقت الحقيقي هو $0.01547096. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RX بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRX على الإطلاق هو $ 0.02014509، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01326584.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RX -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ReachX Mainnet (RX)

القيمة السوقية $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M إمداد دورة التداول 500.00M 500.00M 500.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ReachX Mainnet هي $ 7.74M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RX يبلغ 500.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.47M.