سعر Reach ($REACH)
سعر Reach ($REACH) المباشر لليوم هو USD 0.01057751. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $REACH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Reach الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.51K
- تغيير سعر Reach خلال اليوم هو -1.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $REACH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $REACH.
خلال اليوم، كان سعر Reach مقابل USD هو $ -0.00017222336283574 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Reach مقابل USD هو $ -0.0016235853 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Reach مقابل USD هو $ -0.0031425655 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Reach مقابل USD هو $ -0.00806643878481423 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00017222336283574
|-1.60%
|30 يوم
|$ -0.0016235853
|-15.34%
|60 يوم
|$ -0.0031425655
|-29.70%
|90 يوم
|$ -0.00806643878481423
|-43.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Reach: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-1.60%
-2.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Simplified, automated, permissionless protocol for quality engagement rewarding, powered by $REACH.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $REACH إلى AUD
A$0.0170297911
|1 $REACH إلى GBP
￡0.0085677831
|1 $REACH إلى EUR
€0.0102601847
|1 $REACH إلى USD
$0.01057751
|1 $REACH إلى MYR
RM0.047598795
|1 $REACH إلى TRY
₺0.3758189303
|1 $REACH إلى JPY
¥1.6462836564
|1 $REACH إلى RUB
₽1.0960415862
|1 $REACH إلى INR
₹0.9156950407
|1 $REACH إلى IDR
Rp173.4017755344
|1 $REACH إلى PHP
₱0.619842086
|1 $REACH إلى EGP
￡E.0.5330007289
|1 $REACH إلى BRL
R$0.0639939355
|1 $REACH إلى CAD
C$0.0152316144
|1 $REACH إلى BDT
৳1.2860136658
|1 $REACH إلى NGN
₦16.450143552
|1 $REACH إلى UAH
₴0.4461593718
|1 $REACH إلى VES
Bs0.57118554
|1 $REACH إلى PKR
Rs2.9504906394
|1 $REACH إلى KZT
₸5.611369055
|1 $REACH إلى THB
฿0.3642894444
|1 $REACH إلى TWD
NT$0.3481058541
|1 $REACH إلى CHF
Fr0.0096255341
|1 $REACH إلى HKD
HK$0.0822930278
|1 $REACH إلى MAD
.د.م0.1064097506