توكنوميكس Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) The Re7 WBTC Morpho vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market WBTC yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield WBTC markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. الموقع الرسمي: https://app.morpho.org/vault اشتر RE7WBTC الآن!

توكنوميكس Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M إجمالي العرض: $ 38.00 $ 38.00 $ 38.00 العرض المتداول: $ 38.00 $ 38.00 $ 38.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 124,232 $ 124,232 $ 124,232 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 75,352 $ 75,352 $ 75,352 السعر الحالي: $ 117,061 $ 117,061 $ 117,061 معرفة المزيد عن سعر Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC)

توكنوميكس Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RE7WBTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RE7WBTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RE7WBTC، استكشف السعر المباشر لتوكن RE7WBTC!

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