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سعر Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) المباشر لليوم هو USD 98,941 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.76M . يتم تحديث سعر RE7WBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Re7 WBTC Morpho Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Re7 WBTC Morpho Vault خلال اليوم هو +1.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 38.00

أداء سعر Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Re7 WBTC Morpho Vault مقابل USD هو $ +1,056.83 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Re7 WBTC Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Re7 WBTC Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Re7 WBTC Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +1,056.83 +1.08% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Re7 WBTC Morpho Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 92,734$ 92,734 $ 92,734 24 ساعة مرتفع $ 98,960$ 98,960 $ 98,960 عالية طوال الوقت $ 108,439$ 108,439 $ 108,439 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +1.08% تغير السعر (7 أيام) -3.12%

معلومات سوق Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: