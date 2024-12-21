سعر Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC)
سعر Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) المباشر لليوم هو USD 98,941. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.76M. يتم تحديث سعر RE7WBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Re7 WBTC Morpho Vault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Re7 WBTC Morpho Vault خلال اليوم هو +1.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 38.00
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خلال اليوم، كان سعر Re7 WBTC Morpho Vault مقابل USD هو $ +1,056.83 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Re7 WBTC Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Re7 WBTC Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Re7 WBTC Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +1,056.83
|+1.08%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Re7 WBTC Morpho Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+1.08%
-3.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Re7 WBTC Morpho vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market WBTC yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield WBTC markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
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