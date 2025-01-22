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سعر Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) المباشر لليوم هو USD 1.097 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.20M . يتم تحديث سعر RE7USDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Re7 USDT Morpho Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Re7 USDT Morpho Vault خلال اليوم هو +2.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.09M

أداء سعر Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Re7 USDT Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.02859742 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Re7 USDT Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Re7 USDT Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Re7 USDT Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02859742 +2.68% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Re7 USDT Morpho Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.068$ 1.068 $ 1.068 24 ساعة مرتفع $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 عالية طوال الوقت $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) +2.68% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: