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سعر Re7 USDC (RE7USDC) المباشر لليوم هو USD 1.026 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 141.15K . يتم تحديث سعر RE7USDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Re7 USDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Re7 USDC خلال اليوم هو -0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 137.51K

أداء سعر Re7 USDC (RE7USDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Re7 USDC مقابل USD هو $ -0.000404144118555 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Re7 USDC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Re7 USDC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Re7 USDC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000404144118555 -0.03% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Re7 USDC (RE7USDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Re7 USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 24 ساعة مرتفع $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 عالية طوال الوقت $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -0.03% تغير السعر (7 أيام) +0.22%

معلومات سوق Re7 USDC (RE7USDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: