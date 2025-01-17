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سعر Re7 tBTC (RE7TBTC) المباشر لليوم هو USD 101,062 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RE7TBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Re7 tBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Re7 tBTC خلال اليوم هو +2.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Re7 tBTC (RE7TBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Re7 tBTC مقابل USD هو $ +2,180.67 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Re7 tBTC مقابل USD هو $ -2,565.6104630000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Re7 tBTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Re7 tBTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +2,180.67 +2.20% 30 يوم $ -2,565.6104630000 -2.53% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Re7 tBTC (RE7TBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Re7 tBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 97,588$ 97,588 $ 97,588 24 ساعة مرتفع $ 101,756$ 101,756 $ 101,756 عالية طوال الوقت $ 107,889$ 107,889 $ 107,889 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) +2.20% تغير السعر (7 أيام) +8.11%

معلومات سوق Re7 tBTC (RE7TBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: