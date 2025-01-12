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سعر Re7 FRAX (RE7FRAX) المباشر لليوم هو USD 1.006 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 164.69K . يتم تحديث سعر RE7FRAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Re7 FRAX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Re7 FRAX خلال اليوم هو -0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 163.67K

أداء سعر Re7 FRAX (RE7FRAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Re7 FRAX مقابل USD هو $ -0.00117721630899 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Re7 FRAX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Re7 FRAX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Re7 FRAX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00117721630899 -0.11% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Re7 FRAX (RE7FRAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Re7 FRAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 24 ساعة مرتفع $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 عالية طوال الوقت $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) -0.11% تغير السعر (7 أيام) -0.15%

معلومات سوق Re7 FRAX (RE7FRAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: