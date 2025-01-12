سعر Re7 FRAX (RE7FRAX)
سعر Re7 FRAX (RE7FRAX) المباشر لليوم هو USD 1.006. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 164.69K. يتم تحديث سعر RE7FRAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Re7 FRAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Re7 FRAX خلال اليوم هو -0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 163.67K
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خلال اليوم، كان سعر Re7 FRAX مقابل USD هو $ -0.00117721630899 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Re7 FRAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Re7 FRAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Re7 FRAX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00117721630899
|-0.11%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Re7 FRAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
-0.11%
-0.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Re7 FRAX vault curated by Re7 Labs is intended to seamlessly allocate FRAX liquidity to various Morpho markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.
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₽102.23978
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Rp16,491.80064
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₱59.354
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