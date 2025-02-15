سعر Re7 cbBTC (RE7CBBTC)
سعر Re7 cbBTC (RE7CBBTC) المباشر لليوم هو USD 98,280. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 952.72K. يتم تحديث سعر RE7CBBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Re7 cbBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Re7 cbBTC خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.69
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خلال اليوم، كان سعر Re7 cbBTC مقابل USD هو $ +98,241 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Re7 cbBTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Re7 cbBTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Re7 cbBTC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +98,241
|--
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Re7 cbBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Re7 cbBTC vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market cbBTC yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield cbBTC markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.
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|1 RE7CBBTC إلى AUD
A$154,299.6
|1 RE7CBBTC إلى GBP
￡77,641.2
|1 RE7CBBTC إلى EUR
€93,366
|1 RE7CBBTC إلى USD
$98,280
|1 RE7CBBTC إلى MYR
RM435,380.4
|1 RE7CBBTC إلى TRY
₺3,559,701.6
|1 RE7CBBTC إلى JPY
¥14,970,009.6
|1 RE7CBBTC إلى RUB
₽8,949,376.8
|1 RE7CBBTC إلى INR
₹8,517,927.6
|1 RE7CBBTC إلى IDR
Rp1,585,161,068.4
|1 RE7CBBTC إلى PHP
₱5,675,670
|1 RE7CBBTC إلى EGP
￡E.4,971,985.2
|1 RE7CBBTC إلى BRL
R$560,196
|1 RE7CBBTC إلى CAD
C$138,574.8
|1 RE7CBBTC إلى BDT
৳11,909,570.4
|1 RE7CBBTC إلى NGN
₦148,682,898
|1 RE7CBBTC إلى UAH
₴4,078,620
|1 RE7CBBTC إلى VES
Bs5,995,080
|1 RE7CBBTC إلى PKR
Rs27,444,690
|1 RE7CBBTC إلى KZT
₸48,725,258.4
|1 RE7CBBTC إلى THB
฿3,313,018.8
|1 RE7CBBTC إلى TWD
NT$3,211,790.4
|1 RE7CBBTC إلى CHF
Fr87,469.2
|1 RE7CBBTC إلى HKD
HK$764,618.4
|1 RE7CBBTC إلى MAD
.د.م977,886