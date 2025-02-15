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سعر Re7 cbBTC (RE7CBBTC) المباشر لليوم هو USD 98,280 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 952.72K . يتم تحديث سعر RE7CBBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Re7 cbBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Re7 cbBTC خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.69

أداء سعر Re7 cbBTC (RE7CBBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Re7 cbBTC مقابل USD هو $ +98,241 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Re7 cbBTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Re7 cbBTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Re7 cbBTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +98,241 -- 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Re7 cbBTC (RE7CBBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Re7 cbBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 99,224$ 99,224 $ 99,224 عالية طوال الوقت $ 99,224$ 99,224 $ 99,224 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Re7 cbBTC (RE7CBBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: