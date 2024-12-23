سعر RCGE ($RCGE)
سعر RCGE ($RCGE) المباشر لليوم هو USD 0.01421518. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 168.81M. يتم تحديث سعر $RCGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RCGE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.43
- تغيير سعر RCGE خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.88B
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خلال اليوم، كان سعر RCGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RCGE مقابل USD هو $ +0.0003014144 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RCGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RCGE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0003014144
|+2.12%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RCGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Recharge City is a cryptocurrency project focused on the RCGE token, designed to enhance the rental and sharing of portable chargers. By integrating blockchain technology, Recharge City aims to streamline transactions and improve user experience in accessing charging stations across urban areas. The project addresses the growing need for mobile device power solutions, ensuring users can easily rent chargers when needed, while also providing a secure and efficient platform for managing these transactions through the RCGE token. This initiative not only promotes convenience but also fosters a sustainable approach to energy consumption.
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￡0.0112299922
|1 $RCGE إلى EUR
€0.013504421
|1 $RCGE إلى USD
$0.01421518
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RM0.06396831
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₺0.5000900324
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¥2.2224012412
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₽1.4608940486
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₹1.2074373892
|1 $RCGE إلى IDR
Rp229.2770646754
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₱0.8362790394
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￡E.0.7231262066
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R$0.0864282944
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C$0.0203277074
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৳1.6917485718
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₦21.9708400562
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