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سعر RCD Espanyol Fan Token (ENFT) المباشر لليوم هو USD 0.002429 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 44.04K . يتم تحديث سعر ENFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RCD Espanyol Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.60K - تغيير سعر RCD Espanyol Fan Token خلال اليوم هو +1.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.13M

أداء سعر RCD Espanyol Fan Token (ENFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RCD Espanyol Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RCD Espanyol Fan Token مقابل USD هو $ -0.0004399533 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RCD Espanyol Fan Token مقابل USD هو $ -0.0001562787 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RCD Espanyol Fan Token مقابل USD هو $ +0.000322103596704659 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.54% 30 يوم $ -0.0004399533 -18.11% 60 يوم $ -0.0001562787 -6.43% 90 يوم $ +0.000322103596704659 +15.29%

تحليل سعر RCD Espanyol Fan Token (ENFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RCD Espanyol Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00239171$ 0.00239171 $ 0.00239171 24 ساعة مرتفع $ 0.00243122$ 0.00243122 $ 0.00243122 عالية طوال الوقت $ 0.060833$ 0.060833 $ 0.060833 تغير السعر (1 ساعة) +1.51% تغير السعر (1يوم) +1.54% تغير السعر (7 أيام) +7.42%

معلومات سوق RCD Espanyol Fan Token (ENFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: