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سعر RC Celta de Vigo Fan Token (CFT) المباشر لليوم هو USD 0.00201162 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.71K . يتم تحديث سعر CFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RC Celta de Vigo Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.48 - تغيير سعر RC Celta de Vigo Fan Token خلال اليوم هو +1.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 24.71M

أداء سعر RC Celta de Vigo Fan Token (CFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RC Celta de Vigo Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RC Celta de Vigo Fan Token مقابل USD هو $ -0.0009451236 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RC Celta de Vigo Fan Token مقابل USD هو $ -0.0011006194 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RC Celta de Vigo Fan Token مقابل USD هو $ -0.002314187714859444 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.30% 30 يوم $ -0.0009451236 -46.98% 60 يوم $ -0.0011006194 -54.71% 90 يوم $ -0.002314187714859444 -53.49%

تحليل سعر RC Celta de Vigo Fan Token (CFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RC Celta de Vigo Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00198505$ 0.00198505 $ 0.00198505 24 ساعة مرتفع $ 0.00253549$ 0.00253549 $ 0.00253549 عالية طوال الوقت $ 0.465157$ 0.465157 $ 0.465157 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +1.30% تغير السعر (7 أيام) -21.72%

معلومات سوق RC Celta de Vigo Fan Token (CFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: