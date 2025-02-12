سعر RazrFi (SOLR)
سعر RazrFi (SOLR) المباشر لليوم هو USD 0.00229832. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOLR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RazrFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.13K
- تغيير سعر RazrFi خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر RazrFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RazrFi مقابل USD هو $ -0.0019912598 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RazrFi مقابل USD هو $ -0.0021233721 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RazrFi مقابل USD هو $ -0.024693501816583165 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0019912598
|-86.63%
|60 يوم
|$ -0.0021233721
|-92.38%
|90 يوم
|$ -0.024693501816583165
|-91.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر RazrFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? IDOs for: Solana, Arbitrum, Aptos, Sui, Ethereum, Polygon, BSC, Avalanche & all EVM chains What makes your project unique? First AI-driven Multichain Launchpad History of your project. A launchpad project formerly known as solrazr rebranding to RazrFi What’s next for your project? 🔵AI-driven query engine Ask AI questions in natural language & make informed decisions using AI power! 🔵AI-driven whitelist for IDOs AI driven score to auto-whitelist you for IDOs 🔵AI-driven insights for #IDOs AI gives a score if wallet should join IDO based on project category, tokenomics & wallet metadata What can your token be used for? participate for Initial dex offering and we are committed to add value to our community by innovating & breaking through the monotony that exists in the launchpad space.
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