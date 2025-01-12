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سعر Raze Network (RAZE)

USD

مخطط سعر Raze Network (RAZE) المباشر

$0.00096687
$0.00096687$0.00096687
+6.80%(1D)

سعر Raze Network (RAZE) لليوم

سعر Raze Network (RAZE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.05K. يتم تحديث سعر RAZE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Raze Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.43K
- تغيير سعر Raze Network خلال اليوم هو +6.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 67.28M

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أداء سعر Raze Network (RAZE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Raze Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Raze Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Raze Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Raze Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+6.87%
30 يوم$ 0-13.22%
60 يوم$ 0-1.87%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Raze Network (RAZE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Raze Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.11
$ 2.11$ 2.11

+1.09%

+6.87%

+5.14%

معلومات سوق Raze Network (RAZE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 65.05K
$ 65.05K$ 65.05K

$ 8.43K
$ 8.43K$ 8.43K

67.28M
67.28M 67.28M

ما هو Raze Network ( RAZE )

About Raze Network Raze Network is a cross-chain privacy protocol. It is built as a native privacy layer that can provide end-to-end anonymity for the entire DeFi stack. The Raze Network applies zkSNARKs to the Zether framework to build a second-layer decentralized anonymous module. The objective of Raze Network is to enable cross-chain privacy-preserving payment and trading systems while protecting the transparency of your assets and behaviors from surveillance.

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المصدر Raze Network (RAZE)

الموقع الرسمي

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عملة RAZE إلى العملات المحلية

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