سعر Raze Network (RAZE)
سعر Raze Network (RAZE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.05K. يتم تحديث سعر RAZE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Raze Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.43K
- تغيير سعر Raze Network خلال اليوم هو +6.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 67.28M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RAZE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RAZE.
خلال اليوم، كان سعر Raze Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Raze Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Raze Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Raze Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.87%
|30 يوم
|$ 0
|-13.22%
|60 يوم
|$ 0
|-1.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Raze Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.09%
+6.87%
+5.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
About Raze Network Raze Network is a cross-chain privacy protocol. It is built as a native privacy layer that can provide end-to-end anonymity for the entire DeFi stack. The Raze Network applies zkSNARKs to the Zether framework to build a second-layer decentralized anonymous module. The objective of Raze Network is to enable cross-chain privacy-preserving payment and trading systems while protecting the transparency of your assets and behaviors from surveillance.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 RAZE إلى AUD
A$--
|1 RAZE إلى GBP
￡--
|1 RAZE إلى EUR
€--
|1 RAZE إلى USD
$--
|1 RAZE إلى MYR
RM--
|1 RAZE إلى TRY
₺--
|1 RAZE إلى JPY
¥--
|1 RAZE إلى RUB
₽--
|1 RAZE إلى INR
₹--
|1 RAZE إلى IDR
Rp--
|1 RAZE إلى PHP
₱--
|1 RAZE إلى EGP
￡E.--
|1 RAZE إلى BRL
R$--
|1 RAZE إلى CAD
C$--
|1 RAZE إلى BDT
৳--
|1 RAZE إلى NGN
₦--
|1 RAZE إلى UAH
₴--
|1 RAZE إلى VES
Bs--
|1 RAZE إلى PKR
Rs--
|1 RAZE إلى KZT
₸--
|1 RAZE إلى THB
฿--
|1 RAZE إلى TWD
NT$--
|1 RAZE إلى CHF
Fr--
|1 RAZE إلى HKD
HK$--
|1 RAZE إلى MAD
.د.م--