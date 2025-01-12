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سعر Raze Network (RAZE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.05K . يتم تحديث سعر RAZE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Raze Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.43K - تغيير سعر Raze Network خلال اليوم هو +6.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 67.28M

أداء سعر Raze Network (RAZE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Raze Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Raze Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Raze Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Raze Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.87% 30 يوم $ 0 -13.22% 60 يوم $ 0 -1.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Raze Network (RAZE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Raze Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.11$ 2.11 $ 2.11 تغير السعر (1 ساعة) +1.09% تغير السعر (1يوم) +6.87% تغير السعر (7 أيام) +5.14%

معلومات سوق Raze Network (RAZE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: