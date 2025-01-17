سعر RAYN (AKTIO)
سعر RAYN (AKTIO) المباشر لليوم هو USD 0.158561. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AKTIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RAYN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 259.81K
- تغيير سعر RAYN خلال اليوم هو -4.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر RAYN مقابل USD هو $ -0.0070864951952815 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RAYN مقابل USD هو $ -0.0323574639 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RAYN مقابل USD هو $ -0.0583062411 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RAYN مقابل USD هو $ -0.10310276894897453 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0070864951952815
|-4.27%
|30 يوم
|$ -0.0323574639
|-20.40%
|60 يوم
|$ -0.0583062411
|-36.77%
|90 يوم
|$ -0.10310276894897453
|-39.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر RAYN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.95%
-4.27%
-4.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rayn is a mobile application that combines the efficiency and practical features of digital payments with the latest wealth management tools for currencies and alternate investment strategies.
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