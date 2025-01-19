سعر Ray Network (XRAY)
سعر Ray Network (XRAY) المباشر لليوم هو USD 0.00734848. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XRAY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ray Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.82K
- تغيير سعر Ray Network خلال اليوم هو -10.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ray Network مقابل USD هو $ -0.00088106367447623 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ray Network مقابل USD هو $ +0.0225021539 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ray Network مقابل USD هو $ +0.1943816652 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ray Network مقابل USD هو $ +0.0066914155060439756 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00088106367447623
|-10.70%
|30 يوم
|$ +0.0225021539
|+306.22%
|60 يوم
|$ +0.1943816652
|+2,645.20%
|90 يوم
|$ +0.0066914155060439756
|+1,018.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ray Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.54%
-10.70%
+42.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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