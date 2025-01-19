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سعر Ray Network (XRAY) المباشر لليوم هو USD 0.00734848 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XRAY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ray Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.82K - تغيير سعر Ray Network خلال اليوم هو -10.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ray Network (XRAY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ray Network مقابل USD هو $ -0.00088106367447623 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ray Network مقابل USD هو $ +0.0225021539 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ray Network مقابل USD هو $ +0.1943816652 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ray Network مقابل USD هو $ +0.0066914155060439756 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00088106367447623 -10.70% 30 يوم $ +0.0225021539 +306.22% 60 يوم $ +0.1943816652 +2,645.20% 90 يوم $ +0.0066914155060439756 +1,018.38%

تحليل سعر Ray Network (XRAY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ray Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0071808$ 0.0071808 $ 0.0071808 24 ساعة مرتفع $ 0.0084922$ 0.0084922 $ 0.0084922 عالية طوال الوقت $ 35,570$ 35,570 $ 35,570 تغير السعر (1 ساعة) +1.54% تغير السعر (1يوم) -10.70% تغير السعر (7 أيام) +42.09%

معلومات سوق Ray Network (XRAY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: