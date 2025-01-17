سعر RawBlock (RWB)
سعر RawBlock (RWB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RWB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RawBlock الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.00
- تغيير سعر RawBlock خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر RawBlock مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RawBlock مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RawBlock مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RawBlock مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-20.35%
|60 يوم
|$ 0
|+23.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RawBlock: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RawBlock is a revolutionary, scalable, and robust Layer-1 blockchain optimized for interconnectivity. RawBlock is an innovative platform that utilizes the powerful Ethereum Virtual Machine (EVM) to guarantee smooth integration with a wide range of decentralized and web3 dApps.
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