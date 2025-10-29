معلومات سعر Ravenra (RAVEN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00120118$ 0.00120118 $ 0.00120118 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -17.27% تغير السعر (7 أيام) -17.27%

سعر Ravenra (RAVEN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RAVEN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRAVEN على الإطلاق هو $ 0.00120118، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RAVEN -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -17.27% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ravenra (RAVEN)

القيمة السوقية $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K إمداد دورة التداول 96.51M 96.51M 96.51M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ravenra هي $ 5.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RAVEN يبلغ 96.51M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.46K.