سعر Ravenhood اليوم

السعر المباشر لمشروع Ravenhood (RVH) اليوم هو $ 0.0028202، مع تغير بنسبة 1.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RVH الحالي إلى USD هو $ 0.0028202 لكل RVH.

يحتل Ravenhood حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 282,021، مع عرض متداول قدره 100.00M RVH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RVH بين $ 0.00274269 (أدنى) و$ 0.00294941 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00347271، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RVH بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و+91.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 15.74K.

معلومات سوق Ravenhood (RVH)

القيمة السوقية $ 282.02K$ 282.02K $ 282.02K الحجم (24 ساعة) $ 15.74K$ 15.74K $ 15.74K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 282.02K$ 282.02K $ 282.02K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ravenhood هي $ 282.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 15.74K. العرض المتداول لـ RVH يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 282.02K.