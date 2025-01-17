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سعر Ravencoin Classic (RVC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RVC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ravencoin Classic الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 835.62 - تغيير سعر Ravencoin Classic خلال اليوم هو -3.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ravencoin Classic (RVC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ravencoin Classic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ravencoin Classic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ravencoin Classic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ravencoin Classic مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.94% 30 يوم $ 0 -37.24% 60 يوم $ 0 +19.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ravencoin Classic (RVC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ravencoin Classic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0023336$ 0.0023336 $ 0.0023336 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -3.94% تغير السعر (7 أيام) -14.76%

معلومات سوق Ravencoin Classic (RVC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: