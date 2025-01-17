سعر Ravencoin Classic (RVC)
سعر Ravencoin Classic (RVC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RVC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ravencoin Classic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 835.62
- تغيير سعر Ravencoin Classic خلال اليوم هو -3.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ravencoin Classic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ravencoin Classic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ravencoin Classic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ravencoin Classic مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.94%
|30 يوم
|$ 0
|-37.24%
|60 يوم
|$ 0
|+19.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ravencoin Classic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-3.94%
-14.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ravencoin Classic (RVC) is a X16R algorithm protocol with features focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin Classic blockchain. Tokens of the protocol can have whatever properties the token issuer of the token decides - so they can be limited in quantity, can be named and be issued as securities or as collectibles. You can make your own security token within minutes and take advantage of borderless, global transactions with fast transfer speed. Ravencoin Classic is original chain of Raven project that follows Ravencoin's original technical design, and will continue to maintain the X16R algorithm in the future. At present, the Ravencoin Classic Project has been in stable operation for more than 2 years, and the block height has reached more than 1.2 million.
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