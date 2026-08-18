سعر Rato The Rat اليوم

السعر المباشر لمشروع Rato The Rat (RATO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.89% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RATO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RATO.

يحتل Rato The Rat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 95,640، مع عرض متداول قدره 420.69B RATO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RATO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RATO بمقدار +0.58% خلال الساعة الماضية و-4.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Rato The Rat (RATO)

القيمة السوقية $ 95.64K$ 95.64K $ 95.64K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 95.64K$ 95.64K $ 95.64K إمداد دورة التداول 420.69B 420.69B 420.69B إجمالي العرض 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Rato The Rat هي $ 95.64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RATO يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 95.64K.