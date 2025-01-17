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سعر Ratio Protocol (RATIO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RATIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ratio Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.14K - تغيير سعر Ratio Protocol خلال اليوم هو -0.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ratio Protocol (RATIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ratio Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ratio Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ratio Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ratio Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.73% 30 يوم $ 0 -48.84% 60 يوم $ 0 -46.16% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ratio Protocol (RATIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ratio Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.24$ 2.24 $ 2.24 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -0.73% تغير السعر (7 أيام) +6.50%

معلومات سوق Ratio Protocol (RATIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: