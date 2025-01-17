سعر Ratio Protocol (RATIO)
سعر Ratio Protocol (RATIO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RATIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ratio Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.14K
- تغيير سعر Ratio Protocol خلال اليوم هو -0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ratio Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ratio Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ratio Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ratio Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.73%
|30 يوم
|$ 0
|-48.84%
|60 يوم
|$ 0
|-46.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ratio Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-0.73%
+6.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ratio Finance is a Quantitative Risk Assessment Protocol. It’s first use case is allowing investors in the Solana ecosystem to extend the capabilities of their liquidity provisioning efforts by minting stable coins (USDr), using their LP tokens as collateral. Our mission is to unlock the liquidity of Solana’s assets and minimize the downside risk for liquidity providers in the DeFi ecosystem with complete transparency.
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