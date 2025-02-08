سعر Ratatoot (RAT)
سعر Ratatoot (RAT) المباشر لليوم هو USD 0.00000734. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.34K. يتم تحديث سعر RAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ratatoot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.61
- تغيير سعر Ratatoot خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.84M
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خلال اليوم، كان سعر Ratatoot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ratatoot مقابل USD هو $ -0.0000025023 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ratatoot مقابل USD هو $ -0.0000039866 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ratatoot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000025023
|-34.09%
|60 يوم
|$ -0.0000039866
|-54.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ratatoot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-30.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Story of Ratatoot Ratatoot is a washed-up degen rat who YOLO’d his entire bag aping into animal coins and rug-pulling politicians. Now he’s broke af, living in a cardboard box, but planning his comeback with his own meme token. Will he moon or stay rekt in the rat race forever? This is a meme and fun project that we believe many can relate to, and we want to build a welcoming community where everyone can share jokes, enjoy memes, and laugh together.
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