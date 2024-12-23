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سعر Rari Governance (RGT) المباشر لليوم هو USD 0.186861 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.10M . يتم تحديث سعر RGT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rari Governance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.71K - تغيير سعر Rari Governance خلال اليوم هو -0.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.26M

أداء سعر Rari Governance (RGT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rari Governance مقابل USD هو $ -0.0014261887076598 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rari Governance مقابل USD هو $ -0.0443512341 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rari Governance مقابل USD هو $ +0.0706122492 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rari Governance مقابل USD هو $ +0.00528011867863507 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0014261887076598 -0.75% 30 يوم $ -0.0443512341 -23.73% 60 يوم $ +0.0706122492 +37.79% 90 يوم $ +0.00528011867863507 +2.91%

تحليل سعر Rari Governance (RGT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rari Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.111042$ 0.111042 $ 0.111042 24 ساعة مرتفع $ 0.199215$ 0.199215 $ 0.199215 عالية طوال الوقت $ 64.62$ 64.62 $ 64.62 تغير السعر (1 ساعة) -0.76% تغير السعر (1يوم) -0.75% تغير السعر (7 أيام) -12.38%

معلومات سوق Rari Governance (RGT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: