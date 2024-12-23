سعر Rari Governance (RGT)
سعر Rari Governance (RGT) المباشر لليوم هو USD 0.186861. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.10M. يتم تحديث سعر RGT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rari Governance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.71K
- تغيير سعر Rari Governance خلال اليوم هو -0.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.26M
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خلال اليوم، كان سعر Rari Governance مقابل USD هو $ -0.0014261887076598 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rari Governance مقابل USD هو $ -0.0443512341 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rari Governance مقابل USD هو $ +0.0706122492 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rari Governance مقابل USD هو $ +0.00528011867863507 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0014261887076598
|-0.75%
|30 يوم
|$ -0.0443512341
|-23.73%
|60 يوم
|$ +0.0706122492
|+37.79%
|90 يوم
|$ +0.00528011867863507
|+2.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rari Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.76%
-0.75%
-12.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Rari Governance Token is the native token behind Rari Capital. Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield.
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