سعر rarecoin اليوم

السعر المباشر لمشروع rarecoin (RARECOIN) اليوم هو $ 0.00172895، مع تغير بنسبة 0.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RARECOIN الحالي إلى USD هو $ 0.00172895 لكل RARECOIN.

يحتل rarecoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,280.43، مع عرض متداول قدره 9.99M RARECOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RARECOIN بين $ 0.0017288 (أدنى) و$ 0.00173247 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03261541، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00144185.

على المدى القصير، تحرك RARECOIN بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+5.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.52.

معلومات سوق rarecoin (RARECOIN)

القيمة السوقية $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K الحجم (24 ساعة) $ 9.52$ 9.52 $ 9.52 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K إمداد دورة التداول 9.99M 9.99M 9.99M إجمالي العرض 9,994,785.96679 9,994,785.96679 9,994,785.96679

القيمة السوقية الحالية لـ rarecoin هي $ 17.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.52. العرض المتداول لـ RARECOIN يبلغ 9.99M، مع إجمالي عرض 9994785.96679. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.28K.