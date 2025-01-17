سعر Raptor Finance (RPTR)
سعر Raptor Finance (RPTR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RPTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Raptor Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.40
- تغيير سعر Raptor Finance خلال اليوم هو +0.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Raptor Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Raptor Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Raptor Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Raptor Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.84%
|30 يوم
|$ 0
|-5.52%
|60 يوم
|$ 0
|+17.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Raptor Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+0.84%
+2.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Raptor finance is a decentralized, financial ecosystem designed by holders for holders. Our mission is to heal planet earth and stop climate change by allowing our holders to stake their tokens to generate yield for themselves and ecological projects.
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