سعر Rapids (RPD)
سعر Rapids (RPD) المباشر لليوم هو USD 0.00162444. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.87K. يتم تحديث سعر RPD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rapids الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.29
- تغيير سعر Rapids خلال اليوم هو +7.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.39M
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خلال اليوم، كان سعر Rapids مقابل USD هو $ +0.00011156 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rapids مقابل USD هو $ +0.0045022852 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rapids مقابل USD هو $ +0.0033498378 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rapids مقابل USD هو $ +0.0004478638307649112 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00011156
|+7.37%
|30 يوم
|$ +0.0045022852
|+277.16%
|60 يوم
|$ +0.0033498378
|+206.21%
|90 يوم
|$ +0.0004478638307649112
|+38.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rapids: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
+7.37%
+274.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are a creative agency with a passion for innovation & the design of beautiful creations. We have all envisioned certain aspects of past cryptocurrency projects we would have liked to see come to fruition, and we are applying those underlying philosophies to Rapids. Social Media Networks have become the new medium of personal expression and overall communication. Cryptocurrency and blockchain technology have also enriched our lives by altering the way we transact through online channels. Combining the technologies of social media along with blockchain technology, Rapids aspires to make online transactions even more accessible. With Rapids embedded into social media platforms, we will be able to send and receive payments directly to friends, family, colleagues, companies, and anyone in between. We are currently in the development phase and are expanding daily. Follow us on social media to support our cause and to stay up to date.
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