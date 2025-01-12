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سعر Rapids (RPD) المباشر لليوم هو USD 0.00162444 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.87K . يتم تحديث سعر RPD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rapids الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.29 - تغيير سعر Rapids خلال اليوم هو +7.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.39M

أداء سعر Rapids (RPD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rapids مقابل USD هو $ +0.00011156 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rapids مقابل USD هو $ +0.0045022852 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rapids مقابل USD هو $ +0.0033498378 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rapids مقابل USD هو $ +0.0004478638307649112 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00011156 +7.37% 30 يوم $ +0.0045022852 +277.16% 60 يوم $ +0.0033498378 +206.21% 90 يوم $ +0.0004478638307649112 +38.07%

تحليل سعر Rapids (RPD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rapids: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00135598$ 0.00135598 $ 0.00135598 24 ساعة مرتفع $ 0.00163298$ 0.00163298 $ 0.00163298 عالية طوال الوقت $ 0.122474$ 0.122474 $ 0.122474 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) +7.37% تغير السعر (7 أيام) +274.84%

معلومات سوق Rapids (RPD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: