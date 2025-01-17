سعر Raphael (RAPHAEL)
سعر Raphael (RAPHAEL) المباشر لليوم هو USD 0.00549883. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RAPHAEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Raphael الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.58
- تغيير سعر Raphael خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Raphael مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Raphael مقابل USD هو $ -0.0007555359 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Raphael مقابل USD هو $ -0.0014148099 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Raphael مقابل USD هو $ +0.000205643606236294 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0007555359
|-13.73%
|60 يوم
|$ -0.0014148099
|-25.72%
|90 يوم
|$ +0.000205643606236294
|+3.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Raphael: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-13.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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