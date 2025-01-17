سعر RankerDao (RANKER)
سعر RankerDao (RANKER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RANKER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RankerDao الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.09
- تغيير سعر RankerDao خلال اليوم هو +0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر RankerDao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RankerDao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RankerDao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RankerDao مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.37%
|30 يوم
|$ 0
|-2.58%
|60 يوم
|$ 0
|-9.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RankerDao: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+0.37%
+9.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RankerDAO, a Decentralized Autonomous Organization(DAO) that empowers crypto adopters to gain access to the biggest trend of blockchain-based activities from various verticals.Within the DAO, we have a Guild of Gamers who congregate around our gaming sub-guild and get the full benefits of their membership of the guild through innovative concepts taken through the emergent Social-Fi ecosystem.
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