احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RFT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RFT.

سعر Rangers Fan Token (RFT) المباشر لليوم هو USD 0.00518459 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 97.33K . يتم تحديث سعر RFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rangers Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.00K - تغيير سعر Rangers Fan Token خلال اليوم هو +13.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.77M

أداء سعر Rangers Fan Token (RFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rangers Fan Token مقابل USD هو $ +0.00061907 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rangers Fan Token مقابل USD هو $ -0.0009224075 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rangers Fan Token مقابل USD هو $ +0.0002209174 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rangers Fan Token مقابل USD هو $ -0.000264443988907625 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00061907 +13.56% 30 يوم $ -0.0009224075 -17.79% 60 يوم $ +0.0002209174 +4.26% 90 يوم $ -0.000264443988907625 -4.85%

تحليل سعر Rangers Fan Token (RFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rangers Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00455735$ 0.00455735 $ 0.00455735 24 ساعة مرتفع $ 0.00533359$ 0.00533359 $ 0.00533359 عالية طوال الوقت $ 0.520029$ 0.520029 $ 0.520029 تغير السعر (1 ساعة) +1.39% تغير السعر (1يوم) +13.56% تغير السعر (7 أيام) -4.90%

معلومات سوق Rangers Fan Token (RFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: