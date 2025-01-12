سعر Rangers Fan Token (RFT)
سعر Rangers Fan Token (RFT) المباشر لليوم هو USD 0.00518459. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 97.33K. يتم تحديث سعر RFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rangers Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.00K
- تغيير سعر Rangers Fan Token خلال اليوم هو +13.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.77M
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خلال اليوم، كان سعر Rangers Fan Token مقابل USD هو $ +0.00061907 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rangers Fan Token مقابل USD هو $ -0.0009224075 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rangers Fan Token مقابل USD هو $ +0.0002209174 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rangers Fan Token مقابل USD هو $ -0.000264443988907625 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00061907
|+13.56%
|30 يوم
|$ -0.0009224075
|-17.79%
|60 يوم
|$ +0.0002209174
|+4.26%
|90 يوم
|$ -0.000264443988907625
|-4.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rangers Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.39%
+13.56%
-4.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rangers Fan Tokens are offered on the Bitcichain infrastructure. You can support your team by purchasing Rangers Fan Tokens and have a say in your club by participating in special events and surveys created for fans. RFT Token is a token project developed on the Bitcichain infrastructure.
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