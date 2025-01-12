سعر Rand (RND)
سعر Rand (RND) المباشر لليوم هو USD 0.00130206. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.77K. يتم تحديث سعر RND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rand الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.42
- تغيير سعر Rand خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.96M
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خلال اليوم، كان سعر Rand مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rand مقابل USD هو $ -0.0000105887 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rand مقابل USD هو $ +0.0002880276 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rand مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000105887
|-0.81%
|60 يوم
|$ +0.0002880276
|+22.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rand: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RND - An in-app, native utility token designed on the Ethereum platform, to access the Rand Pro membership.
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