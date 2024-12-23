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سعر Ramses Exchange (RAM) المباشر لليوم هو USD 0.02591958 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.62M . يتم تحديث سعر RAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ramses Exchange الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.06K - تغيير سعر Ramses Exchange خلال اليوم هو -4.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 139.91M

أداء سعر Ramses Exchange (RAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ramses Exchange مقابل USD هو $ -0.00131935169731775 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ramses Exchange مقابل USD هو $ +0.0139025188 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ramses Exchange مقابل USD هو $ +0.0272958993 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ramses Exchange مقابل USD هو $ +0.010316187427910231 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00131935169731775 -4.84% 30 يوم $ +0.0139025188 +53.64% 60 يوم $ +0.0272958993 +105.31% 90 يوم $ +0.010316187427910231 +66.12%

تحليل سعر Ramses Exchange (RAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ramses Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02587532$ 0.02587532 $ 0.02587532 24 ساعة مرتفع $ 0.02805518$ 0.02805518 $ 0.02805518 عالية طوال الوقت $ 0.259019$ 0.259019 $ 0.259019 تغير السعر (1 ساعة) -2.04% تغير السعر (1يوم) -4.84% تغير السعر (7 أيام) -40.80%

معلومات سوق Ramses Exchange (RAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: