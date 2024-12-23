سعر Ramses Exchange (RAM)
سعر Ramses Exchange (RAM) المباشر لليوم هو USD 0.02591958. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.62M. يتم تحديث سعر RAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ramses Exchange الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.06K
- تغيير سعر Ramses Exchange خلال اليوم هو -4.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 139.91M
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خلال اليوم، كان سعر Ramses Exchange مقابل USD هو $ -0.00131935169731775 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ramses Exchange مقابل USD هو $ +0.0139025188 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ramses Exchange مقابل USD هو $ +0.0272958993 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ramses Exchange مقابل USD هو $ +0.010316187427910231 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00131935169731775
|-4.84%
|30 يوم
|$ +0.0139025188
|+53.64%
|60 يوم
|$ +0.0272958993
|+105.31%
|90 يوم
|$ +0.010316187427910231
|+66.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ramses Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.04%
-4.84%
-40.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RAMSES is a ve(3,3) DEX that masterfully adapts Andre Cronje's initial vision of Solidly. The original Solidly fundamentals have been long forgotten, and RAMSES aims to revitalize three core tenets: Community, Decentralization, and Functionality.
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